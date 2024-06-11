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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik:Cumhurbaşkanımız, CHP tarafından arzu edildiği takdirde Şimşek'in bilgi verebileceğini ifade etti

Fatma Sevinç Çetin  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik:Cumhurbaşkanımız, CHP tarafından arzu edildiği takdirde Şimşek'in bilgi verebileceğini ifade etti

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı) Cumhurbaşkanımız törenlerde CHP ve diğer partilerle güçlü şekilde beraberlik gösterilmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, CHP tarafından arzu edildiği takdirde Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek'in bilgi verebileceğini ifade etmiştir. (Özel görüşmesi) Cumhurbaşkanımız, bütün Türkiye'yi kucaklayan bir toplumsal sözleşme olarak anayasa sürecinin yürütülmesi gerektiğini belirtmişlerdir."" dedi.

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