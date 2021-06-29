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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik:Antalya'da 2 kardeşin istismarına ilişkin davaylı yakından takip ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin, "Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 29.06.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik:Antalya'da 2 kardeşin istismarına ilişkin davaylı yakından takip ediyoruz

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, AK Parti olarak, Antalya Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davayı yakından takip ettiklerini belirtti.

AK Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"Faillerin mümkün olan en ağır cezayı alması en büyük temennimizdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, hem yargılama sürecine müdahil olmuştur hem de evlatlarımızı ihtiyaç duydukları hizmetlerle desteklemeye devam etmektedir. Evlatlarımız güven altındadır. Adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz. Hukuki süreçleri takip ediyoruz. Adalet kurumu her şeyi açığa çıkaracaktır. Vicdanlarıyla bu evlatlarımıza destek olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

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