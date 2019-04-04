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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir. Bu kararı da YSK verecektir." dedi.

Selma Kasap   | 04.04.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Robert Palladino'nun seçim sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösteren Çelik, "ABD Dışişleri Sözcüsünün Türkiye'deki seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklama kınanacak bir açıklamadır." dedi.

Çelik, şöyle devam etti:

"Hiçbir yabancı devletin herhangi bir organı ya da açıklaması, Türkiye'deki seçim sürecinin sonuçlarının meşruiyetinin kaynağı değildir."

AK Parti Sözcüsü Çelik, seçimler için Türkiye'ye gelen Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi temsilcilerine seslenerek, "Sizlere sağladığımız erişim hakkı, bilgi verme mekanizmaları dünyanın hiçbir yerinde bu kadar aktif ve bu kadar güçlü bir şekilde ortaya konulmuş değildir." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir"

Seçim sonuçlarına yapılan itirazlara ilişkin Çelik, şunları kaydetti:

"Vatandaşımız kime yetki vermişse mazbata ona verilecektir. Bu kararı da YSK verecektir."

Çelik, CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin, "Anıtkabir ziyaretinin ve Anıtkabir Defterinin mazbatasını almamış bir kişi tarafından resmi unvana, resmi yetkiye sahip olmayan bir kişi tarafından istismar edilmesine itiraz ediyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'yi suçlayan yaklaşım karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik"

ABD Başkan Yardımcısının Türkiye'nin NATO üyeliğine ilişkin sözlerini şaşkınlıkla karşıladıklarını belirten Çelik, "Türkiye'yi suçlayan, basiretsiz bir yaklaşım karşısında şaşkınlığımızı gizleyemedik." dedi. 

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almasına karşı ABD'nin gösterdiği tutumunu saygısızlık olarak nitelendiren Çelik, şunları aktardı:

"Bitmiş bir anlaşmadan Türkiye'nin vazgeçmesini istemek, Türkiye'nin egemenlik haklarına saygısızlıktır. Türkiye, bu saygısızlığa herhangi bir prim vermeyecektir." 

"Hukuk işlesin ve sonuca saygı duyalım"

YSK'nın itibarını korumanın herkesin ortak görevi olduğunu belirten Çelik, şunları söyledi:

"Bırakalım YSK işini yapsın, hukuk işlesin ve sonuca saygı duyalım." 

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