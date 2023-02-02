AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz." açıklamasında bulundu.
Ankara
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz." açıklamasında bulundu.
Çelik, sosyal medya hesabından, Türkiye'deki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkenin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarının görüldüğünü belirterek, "Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez." ifadesini kullandı.
Çelik, şunları kaydetti:
"Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kuran'ı Kerim'e saldırılan yerlerdir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.