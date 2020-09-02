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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecek

AK Parti Sözcüsü Çelik, ABD'nin Kıbrıs Rum Kesimi'ne silah ambargosunu kaldırmasına tepki göstererek, Türkiye'nin KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyeceğini kaydetti.

Muhammed Ali Toruntay   | 02.09.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecek

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti.

Rum yönetiminin Ada'da istikrarsızlığı ve çözümsüzlüğü üreten taraf olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türkleri'nin haklarını gasbedemez.

Türkiye garantör ülke olarak KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır, hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC'ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir."

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