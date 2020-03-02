AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin yok
AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Suriye'de) Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net bir şekilde ortaya koymak isteriz." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK gündemine ilişkin yaptığı açıklamada, "(Suriye'de) Rejimin saldırganlığına bahane üretecek herhangi bir zemin olmadığını net bir şekilde ortaya koymak isteriz." ifadelerini kullandı.
"Suriye Suriyelilerindir"
Çelik, "Suriye Esed'in şahsi malı mıdır, Suriye Suriyelilerin midir? Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana siyasete sahip olan bize göre Suriye Suriyelilerindir." dedi.
"Yunanistan'ın göçmenlere yaptığı insanlık dışıdır"
Ömer Çelik, "Yunanistan'ın göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi ve onların üzerine ses bombası atması insanlık dışı bir yaklaşımdır." şeklinde konuştu.
"Güvenli bölgenin oluşturulmaması 4 milyon insanın zulme maruz kalmasına neden oldu"
Çelik, "Güvenli bölgenin oluşturulmaması, müttefiklerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, 4 milyon insanın zulme maruz kalmasına neden oldu." ifadelerini kullandı.
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