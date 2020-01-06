AK Parti Sözcüsü Çelik: Süleymani'nin öldürülmesi Orta Doğu'da ilişkiler denklemini etkileyecek sonuçlar doğurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik, İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili, "Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu." dedi.
Ankara
Ak Parti Sözcüzü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili, "Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu." değerlendirmesinde bulundu.
Çelik, Süleymani'nin öldürülmesiyle Irak'ın, bölgenin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmelerin tetiklendiğini kaydederek, "Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir." şeklinde konuştu.
Kanal İstanbul Projesi
Çelik, Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmediğini söyledi.
Libya'ya asker gönderilmesi
Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili de Çelik, "Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem de sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
Çelik, "(Libya'da) Meşru yapıyı korumak ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitim verilecektir." dedi.
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