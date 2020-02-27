AK Parti Sözcüsü Çelik: Sınırımızda kurulmak istenen terör devletçiği darmadağın edildi
AK Parti Sözcüsü Çelik, "30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi. Bu terör devletçiği darmadağın edilmiştir." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin genel merkezi önünde açıklamalarda bulundu.
Çelik, 3-4-5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam kampını yapacaklarını bildirdi.
İdlib'deki kararlılığın kesin, tereddütsüz ve tavizsiz bir kararlılık olduğunu belirten Çelik, "30 kilometrelik derinlik, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatları, sınırımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi. Bu terör devletçiği darmadağın edilmiştir." dedi.
"TSK üstüne düşen vazifeyi yerine getirecektir"
Çelik, İdlib'deki gelişmelere ilişkin, "Bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. Rejimin kendi hattına çekilme süresi dolduğunda TSK üstüne düşen vazifeyi yerine getirecektir." diye konuştu.
AK Parti Sözcüsü Çelik, şöyle devam etti:
"Rejimin, oldubittiyle orada bir durum ortaya çıkarıp, sonrasında 'Buradan geri çekilmem, bu benim güvenliğim için gereklidir' demesi Türkiye açısından kabul edilecek bir durum değildir. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir, Soçi mutabakatına aykırıdır. Kuşkusuz harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası olacaktır. "
"Türkiye burada sınırı çizmiştir"
Erdoğan-Putin görüşmesine değinen Çelik, "İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir. 'Ay sonu' dediğinde yakın bir zamanda bu görüşmenin olması ve neticesinde atılacak adımın kesinleşmesi gerekir." diye konuştu.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Kılıçdaroğlu'nun) 'Suriye toprağında gözünüz var' ifadesi net bir şekilde Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir cümledir. Esed rejiminin sözcülerinden duyduğumuz bir ifadeyi Türk iç politikasında sadece CHP Genel Başkanı'ndan duyuyoruz. " dedi.
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