AK Parti Sözcüsü Çelik: Sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs salgınına ilişkin, "Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, koronavirüs salgınına ilişkin, "Hükümetlerimiz döneminde sağlıkta gerçekleştirdiğimiz devrim, Türkiye'yi son derece hazırlıklı hale getirmiştir." dedi.
Sözcü Çelik, "Efsanevi Avrupa dayanışmasının bu virüs karşısında maalesef darmadağın olduğu tablolar görüldü." açıklamasında bulundu.
Sözcü Çelik, "Koronavirüs sürecinde NATO'nun dayanışma bağlamında gösterebildiği tek örnek Türkiye'nin yaptığı yardımlardır." diye konuştu.
Sözcü Çelik, "Başakşehir Şehir Hastanesi salgınla mücadelemizi güçlü hale getirecek, Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'deki hastaneler gücümüzü daha da artıracak." ifadesinde bulundu.
Sözcü Çelik, "Yurt dışından gelen vatandaşlarımızın mümkün olduğunca konforlu bir şekilde karantina süresini geçirmesi sağlandı." dedi.
Sözcü Çelik, "Şimdiki zaman, partizanlık yapma zamanı değildir. Salgınla mücadele ederken tek bir partimiz var, o da vatandaş partisi." açıklamasında bulundu.
Sözcü Çelik, "Çok otoriteli mücadele, dünyanın hiçbir yerinde söz konusu değil. Kimsenin vatandaşa götürmek istediği iyilik engellenmiyor." diye konuştu.
Sözcü Çelik, "Türkiye, kendi vatandaşının ihtiyacını karşıladıktan sonra fazlasını yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaktadır." ifadesinde bulundu.
Sözcü Çelik, "Vatandaşa götürülen hizmetin üstüne parti damgası vurmaya gerek yok. Devletin, belediyelerin bütün imkanları vatandaşındır." dedi.
Sözcü Çelik, "Türkiye, KKTC'nin bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek güçtedir." ifadesinde bulundu.
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