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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik Sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız

AK Parti Sözcüsü Çelik, "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Müttefiklerinizi korumak zorundasınız." dedi.

Eren Bozkurt   | 28.12.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik Sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız

Adana

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "(Libya ile mutabakat) Siz herhangi bir şekilde sadece sınırlarınıza kapanarak milli çıkarlarınızı koruyamazsınız. Dostlarınızı korumak zorundasınız, müttefiklerinizi korumak zorundasınız." dedi.

Çelik, Somali'deki saldırıyla ilgili de "Orası önemli ve dost bir ülke, yalnız bırakılmayacak. Türkiye, her zaman onların yanında, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye güçlendikçe Somali, hiçbir zaman yalnız kalmayacak. Her zaman Türkiye'yi yanında hissedecekler. Teröre karşı mücadelesinde de sonuna kadar Somali ile beraber olacağız." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, "CHP'den yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin güçlerini, gemilerini vurun.' diyen Hafter'in ılımlı ve seküler bir kişi olduğu söylendi. Onları kimin desteklediğine bakarsanız ne kadar ılımlı ne kadar seküler olduğunu görürsünüz. 'Türkiye'yi, Türk gemilerini vurun, Türk hedeflerini vurun.' diyen birisine nasıl 'ılımlı' diyebilirsiniz?" şeklinde konuştu.

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