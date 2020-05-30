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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonlara müsaade etmeyiz

AK Parti Sözcüsü Çelik, camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, vakıfları, dernekleri, vatandaşları tehdit etmeye kalkan provokasyonların Türkiye düşmanlığından kaynaklandığını belirterek, "Bu provokasyonlara müsaade etmeyiz." dedi.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 30.05.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Provokasyonlara müsaade etmeyiz

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, Hrant Dink Vakfına gönderilen ölüm tehdidine ilişkin paylaşımda bulundu. 

Bu provokasyonlara müsaade etmeyeceklerini vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

"Kursaklarında kalır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, vakıfları, dernekleri, vatandaşlarımızı tehdit etmeye kalkan provokasyonlar Türkiye düşmanlığıdır. Bunların maşaları çeşitlidir ama arkasındaki odaklar aynıdır. Ülkemizin ve insanımızın kötülüğünü isteyenler, farklılıklarımızı fay hattı zannederek bunları tetiklemeye çalışır. Ama her seferinde fay hattı zannettiklerinin kardeşlik köprülerimiz olduğunu öğrenir. Bu ülkede herkes birinci sınıf vatandaştır. Biriz, beraberiz."

Çelik, vatandaşların içindeki farklı grupları tehdit edenlerin ortak özelliğinin "Türkiye düşmanlığı" olduğunu tarihten de çok iyi bildiklerini belirterek, "Kullandıkları maşalar değişir, bunlar değişmez. Ama artık bu topraklarda operasyon yapamazlar. Türkiye'de provokasyon mevsimi kapanalı çok oldu." ifadelerine yer verdi.

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