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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen anma töreninde konuşuyor.
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan liderliği ile devletimizin vatansever mensupları ve milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu." dedi.

Zafer Fatih Beyaz  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik: Milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Devleti ele geçirmeye, ülkeyi işgal etmeye, milli iradeyi gasbetmeye çalışan terör örgütüne karşı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde verilen mücadelenin ve direnişin yıldönümü olduğunu anımsatan Çelik, şehitleri rahmetle anarak gazilere şükranlarını sundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) dünyanın en karanlık terör örgütlerinden, asker üniforması giymiş teröristler eliyle ülkenin tüm değerlerine saldırdığını belirten Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkemizin tüm değerlerine karşı düşmanlığın her türlüsü bu teröristler tarafından sergilendi. Cumhurbaşkanımızın ölümü göze alan liderliği ile devletimizin vatansever mensupları ve milletimizin kahraman evlatları tam bir adanmışlıkla bu terör örgütünü durdurdu. Ve büyük milletimiz tüm dünyaya bir kere daha milli iradeye sahip çıkma konusunda nasıl cesur ve kararlı olduğunu gösterdi.

Milletimiz bir kere daha 'egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkesinin ülkemizin sarsılmaz temeli olduğunu ilan etti. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, ülkemizi ve değerlerini koruma konusunda bedeli ne olursa olsun kararlı olduğumuzun mührüdür. Milletimize ve devletimize saldıran FETÖ ile her zeminde mücadele etmeye devam edeceğiz. Türkiye yolundan döndürülemez. Millet yenilmez."

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