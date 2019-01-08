ANKARA

Ak Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

MKYK'de yerel seçime ilişkin takvim ve hazırlıklar çerçevesinde çalışmaların gözden geçirildiğini belirten Çelik, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile partisinin Dış İlişkiler ve Ekonomi İşler başkanlıklarının sunum yaptığını, TBMM'deki çalışmaların değerlendirildiğini bildirdi.

Çelik, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için teşkilatlarının 81 ilde faaliyetlerini güçlü bir şekilde yürüttüklerini vurgulayarak, "Yakın zamanda da çeşitli illerde Genel Başkan Yardımcılarımız, MKYK üyelerimiz o illere giderek, adayları açıklayacaklar. Böylece her ilde adayların açıklanmasıyla ilgili kapsamlı bir faaliyet gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.

"AK Parti ile MHP'nin ortak miting yapıp yapmayacağı ve ilçe belediye başkan adaylarının açıklanacağı tarihin" sorulması üzerine Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Bu hafta sonu pek çok Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi arkadaşımız farklı farklı illere giderek, bazısı bir ile bazısı iki ile giderek, o ilde adayları açıklayacaklar. Kapsamlı bir şekilde o ilde bunun bir gündem olmasını istiyoruz hem adaylarımızı açıklıyoruz."

Manifesto 31 Ocak'ta

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Manifestoyu açıklayacağımız geniş katılımlı tanıtım toplantısını 31 Ocak Perşembe günü Ankara'da yapacağız." bilgisini paylaştı.

AK Parti ile MHP'nin ortak miting yapmasının söz konusu olup olmadığının sorulması üzerine Çelik, "Ortak miting konusuna olumlu bakıyoruz tabi bu Genel Başkanların takdirindedir, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Genel Başkanımız ile Sayın Bahçeli'nin uygun görmeleri halinde bu gerçekleşecektir. Bunun Cumhur İttifakı mesajlarının daha güçlü bir şekilde mitinglerde verebilmesi açısından son derece pozitif bir etki yaratacağını düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM grup toplantısındaki "Ziraat Bankasının futbol klüplerine yönelik yapılandırma kararına yönelik kararı" hakkındaki konuşmaların sorulması üzerine, şu değerlendirmede bulundu:

"Siyaset alanında CHP'nin kavga edeceği alanlar tükenmişti yine ne bulacaklar diyordum en son futbolu buldular. Bu bakımdan kendilerine ait bir rekordur. Futbol ile kavga eden bir siyasi parti olarak tarihe geçecekler. Halbuki futbol ile kavga etmek hayatla kavga etmektir. Bu yapılan düzenleme esasında şöyle bir argüman getiriyorlar diyorlar ki 'Ziraat Bankası çiftçi için kurulmuş bir banka, bunun bir yapılandırma içerisine gitmesi çiftçiye verilecekler konusunda eksiklik yaratır.'

Ziraat Bankası, sadece çiftçiye hizmet veren bir banka olma özelliğini her zaman aşmıştır, çok büyük bir banka haline gelmiştir, küresel bir oyuncu haline gelmiştir. Tabii ki o bankanın genetiğinde çalışanlarının önceliğinde her zaman için çiftçi vardır ama çok daha büyük bir şekilde, yani sanayiciye diğer bankacılık alanlarına ilgi gösteren bu konuda iddialı olan bir bankadır. Çiftçimize verilecekler konusunda, çiftçiye dönük olarak yapılacaklar konusunda bu bahsettiğimiz konular CHP'lilerin iddia ettiği gibi herhangi bir eksiklik ya da olumsuzluk oluşturmayacaktır. Ziraat Bankası futbol kulüplerinin borçlarını silmiyor, yeniden yapılandırıyor. Bu da tabii ki bir takım gelirlere otomatik olarak el koyma suretiyle oluyor. Bu alanda uzun zamandır bir reform beklentisi vardı."

AK Parti Sözcüsü Çelik şunları söyledi:

"TÜİK'in yaptığı işlerde, kullandığı metodlarda uluslararası standartlardan bir sapma ya da bir gerileme yoktur. Tam tersine yüksek standartta iş yapmaktadır. (Enflasyon rakamları) AK Parti'nin 16 yıllık ortalamasına baktığınızda 9,54'tür. Yani tek rakamdır, 10'un altındadır. Önceki 14 yılın ortalaması ise yaklaşık 70,3 civarındadır."

"ABD'nin aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekir"

Çelik, "Müttefik deyince ABD'nin aklına ilk olarak Türkiye'nin gelmesi gerekir. Ama 'DEAŞ'tan müttefikimiz' diye bahsetmeleri büyük bir kırılmadır." dedi.

Ömer Çelik, sözlerinin devamında, "Türkiye Cumhuriyeti Devletine 'Kürtlere dokunmayın' diyen kim varsa, aynaya baksınlar, Kürtlere yaptıkları zulmü hatırlasınlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgedeki Kürtlerin de Arapların da Türkmenlerin de dostudur. Tarih göstermiştir ki çoğu zaman bu halkların tek dostu Türkiye'dir. Şunu unutmamak gerekir ki hiç kimse ama hiç kimse Kürt kardeşlerimize sahip çıkma konusunda Türkiye Cumhuriyeti'ne ders veremez. Kürtlerin en büyük dostu hatta tek dostu Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türkiye'nin güvenlik meseleleri herhangi şekilde zamana oynamaya, süreci uzatmaya, pazarlığa tabi değildir. Bir gece ansızın oraya gidebiliriz." ifadelerini kullandı.

Kulüplerin borçlarının yapılandırılması

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Bir borç silme yoktur, iki yapılandırma vardır. Bu futbol hayatımıza olumlu büyük bir katkı sağlayacaktır. Çiftçinin hayatına da bir eksiklik ya da olumsuz bir söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu ile görüşme

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtemelen hafta içi CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşeceğini bildirdi.

Fazıl Say'ın Truva Sonatı daveti

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu davete, konsere katılmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.