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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmeli

AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye karşıtı açıklamalar yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirerek, "Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmelidir." değerlendirmesini yaptı.

Buket Güven   | 23.07.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Macron Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa’nın rotasını düzeltmeli

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'nin Avrupa Birliği sularındaki ihlalleri cezasız bırakılamaz" diyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tepki gösterdi.

Türkiye'ye karşı kullanılan dilin bir panik dili olduğunu belirten Çelik, Macron'un el attığı her konuyu hukuk dışı bir mecraya sürüklediğine işaret etti.

Macron'un Rumlar'ın haksız ve hukuksuz faaliyetlerini desteklemek için yine yanlış yerde durduğunun altını çizen Çelik, "Libya'da yaptığı yanlışı Doğu Akdeniz'de de yapıyor. Yakın zamanda Türk savaş gemisinin Fransız gemisini taciz ettiğini söyledi, o iddiası da çürütüldü." ifadesini kullandı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanına defalarca Suriye, Libya, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz meselelerinde işin doğrusunu anlattığını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Her seferinde Cumhurbaşkanımızın dediğinin doğru, Macron'un dediğinin yanlış olduğu ispatlandı. Türkiye'ye karşı yaptırım çağrısında bulunan Macron, Libya'daki toplu mezarların arkasındaki suçluların en büyük destekçisi. Macron, Türkiye ile uğraşmak yerine Fransa'nın rotasını düzeltmelidir."

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