AK Parti Sözcüsü Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı: Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Limasol kentindeki camiye yapılan saldırıyı kınadı.
Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) March 26, 2021
Çelik, Twitter hesabından, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.
Camiye yönelik çirkin saldırıyı kınadığını belirten Ömer Çelik, "Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.