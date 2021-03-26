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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı: Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Barış Gündoğan   | 26.03.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik, Limasol'da camiye yönelik saldırıyı kınadı: Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) Limasol kentindeki camiye yapılan saldırıyı kınadı.

Çelik, Twitter hesabından, saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

Camiye yönelik çirkin saldırıyı kınadığını belirten Ömer Çelik, "Cami duvarına haç çizip 'Türklere ölüm' tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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