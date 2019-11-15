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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC'nin haklarını kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Masada ve sahada, müzakerelerde ve Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Ferdi Türkten   | 15.11.2019
AK Parti Sözcüsü Çelik: KKTC'nin haklarını kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36'ncı kuruluş yıl dönümünü kutladı. 

"Kıbrıs Türkü'nün ve hepimizin davasının taçlandığı günün yıl dönümü kutlu olsun." ifadesini kullanan Ömer Çelik, KKTC'nin, Kıbrıs Türkü'nün silinemez varlığının ve haklarının damgası olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk varlığı ve vazgeçilmez haklarının her zaman kararlılıkla korunacağını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"KKTC'nin kurulması ve varlığını sürdürmesi için eşsiz fedakarlıklarda bulunan aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Masada ve sahada, müzakerelerde ve Doğu Akdeniz'de KKTC'nin haklarını tavizsiz bir kararlılıkla koruyacağımızı tekrar vurguluyoruz. Özellikle bugünlerde, KKTC ve ülkemiz aleyhine Doğu Akdeniz'de fiili durum oluşturmaya çalışanlar, Kıbrıs Türkü'nün ve Türkiye Cumhuriyeti'nin mesajını iyi anlamalıdırlar. Türkiye'ye karşı yaptırım peşinde koşan Avrupa Birliği, mesajımızı en iyi anlaması gereken odaktır. KKTC hem bir varoluş davasıdır hem de Kıbrıs Türklerinin vazgeçilmez haklarının hukuki ve siyasi statüsüdür. Buna karşı AB'nin mahalle dayanışması ile davranması kabul edilemez."

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