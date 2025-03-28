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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC'de bir öğrencinin kıyafeti nedeniyle okula alınmamasını kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Utku Şimşek  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
AK Parti Sözcüsü Çelik, KKTC'de bir öğrencinin kıyafeti nedeniyle okula alınmamasını kınadı

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"KKTC'de İrsen Küçük Ortaokulu'nda bir öğrencinin kıyafeti sebebiyle okula girmesinin bazı kişiler tarafından engellenmesini şiddetle kınıyoruz. Eğitim hakkını ihlal edenlerin bu çirkin yaklaşımı, insan haklarına aykırı bir fanatizmdir. Bu çirkinliğe bahane üretmek için sarf ettikleri cümleler ise vahimdir. Bu fanatizme karşı ülkemizde çok temel bir demokrasi mücadelesi verdik. Geçmişte bu yasakçılığa imza atanlar utançlarıyla baş başa kaldılar. Aynı fanatizmin KKTC'ye zarar vermesi engellenmelidir. En temel değerlere aykırı bu çirkin yaklaşımın düzeltilmesini temenni ediyoruz."

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