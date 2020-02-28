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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." dedi.

Mümin Altaş   | 28.02.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecek

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."

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