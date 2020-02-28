AK Parti Sözcüsü Çelik: Katil rejim bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde verecek
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:
"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.