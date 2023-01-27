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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç makamlarını ayrımcılık yaptıkları gerekçesiyle kınadı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Çelik, İsveç makamlarının, Tevrat yakılması eylemini engellemesinin doğru bir karar olduğunu ancak Kur'an-ı Kerim yakılmasına "ifade hürriyeti" diye izin vermesinin iki yüzlülük olduğunu bildirdi.

Zafer Fatih Beyaz   | 27.01.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsveç makamlarını ayrımcılık yaptıkları gerekçesiyle kınadı

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İsveç makamlarının, İsrail'in Stockholm Büyükelçiliği önünde Tevrat yakılması eylemini engellemesi çok doğru ve isabetli bir karardır. Tevrat yakılması girişimini şiddetle kınıyoruz. Aynı İsveç makamlarının, Kur'an-ı Kerim yakılmasına 'ifade hürriyeti' diye izin vermesinin iki yüzlülük olduğu bir kere daha ortaya çıkmıştır. Antisemitizm ve İslam düşmanlığı insanlık suçlarıdır. İsveç makamlarını, yaptıkları ayrımcılık sebebiyle bir kere daha kınıyoruz."

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