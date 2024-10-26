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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Yıldız Nevin Kasım  | 26.10.2024 - Güncelleme : 26.10.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik, İsrail'in İran'a yönelik saldırısını kınadı:

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gazze'de soykırıma devam eden, Lübnan'a ve BM Barış Gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir. Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir. Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz."

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