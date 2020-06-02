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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Irkçılık, insanlık binasına yerleştirilmiş dinamit tuğlasıdır. İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz. İnsanlık varsa ırkçılığa yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 02.06.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz

Ankara

ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Irkçılık, insanlık binasına yerleştirilmiş dinamit tuğlasıdır. İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz. İnsanlık varsa ırkçılığa yer yoktur. İnsanın benliği ile 'nefes alması' fiziksel olarak nefes almasından öte bir şeydir. 'Nefes alamıyorum' demek, ırkçılığın 'insan olmayı' nefessiz bırakması demek."

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