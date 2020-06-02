AK Parti Sözcüsü Çelik: İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Irkçılık, insanlık binasına yerleştirilmiş dinamit tuğlasıdır. İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz. İnsanlık varsa ırkçılığa yer yoktur." ifadelerini kullandı.
Ankara
ABD'de siyahi vatandaş George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili Twitter hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, şunları kaydetti:
Irkçılık, insanlık binasına yerleştirilmiş dinamit tuğlasıdır.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 2, 2020
İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz.
İnsanlık varsa ırkçılığa yer yoktur.
"Irkçılık, insanlık binasına yerleştirilmiş dinamit tuğlasıdır. İnsanlık ve ırkçılık aynı yerde olmaz. İnsanlık varsa ırkçılığa yer yoktur. İnsanın benliği ile 'nefes alması' fiziksel olarak nefes almasından öte bir şeydir. 'Nefes alamıyorum' demek, ırkçılığın 'insan olmayı' nefessiz bırakması demek."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.