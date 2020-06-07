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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler." paylaşımında bulundu.

Muhammed Boztepe   | 07.06.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı Fotoğraf: Güven Yılmaz/AA

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan bir camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler." ifadelerini kullandı.


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