AK Parti Sözcüsü Çelik Güney Kıbrıs'ta camiye Bizans bayrağı asılmasını kınadı
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler." paylaşımında bulundu.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan bir camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınadı.
Güney Kıbrıs’taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) June 7, 2020
Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler... pic.twitter.com/lW1JXwQ82M
Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Güney Kıbrıs'taki Tuzla köyünde bulunan camiye Bizans bayrağı asılmasını şiddetle kınıyoruz. Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler." ifadelerini kullandı.
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