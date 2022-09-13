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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Sakarya’da düzenlenen grup toplantısında konuşuyor. P
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışmalarla ilgili, Ermenistan'ın provokasyon ve saldırganlıklara son vermesi gerektiğini, barışın herkesin yararına olacağını belirtti.

Mehmet Tosun   | 13.09.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan provokasyon ve saldırganlıklara son vermelidir. Barış herkesin yararınadır. Bugün çatışma için Ermenistan'ı kışkırtan çevreler, sadece çıkar odaklarıdır. Ermenistan, Azerbaycan'ın meşru hak ve çıkarlarına saygı duymalıdır." ifadelerini kullandı.

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