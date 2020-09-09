Euro
8.84
Dolar
7.50
BIST 100
1,096.53
Altın
1,934.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir Valiliğini ziyaretinde konuşuyor Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Kayseri’de Kazancılar çarşısından yayındayız Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) en çok görüldüğü illerden Gaziantep'te Gaziler Caddesi' Diyarbakır'da 2015 yılında 13 yaşındayken dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine katılan Gülşen Çetin güvenlik güçlerine teslim olan evladına kavuşmanın sevincini yaşadı
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Doğu Akdeniz'de haklarımıza göz dikenler bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler." ifadelerini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 09.09.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Doğu Akdeniz'de haklarımıza göz dikenler bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından, "Güzel İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü kutlu olsun." paylaşımında bulundu.

İstiklal mücadelesinin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın kahramanlarını saygı ve rahmetle andığını belirten Çelik, "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, şartların ve imkanların değiştiğini ama 9 Eylül ruhunun değişmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızı İzmir'den veriyoruz. Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
UNICEF: Kovid-19 anne ve bebek sağlığı hizmetlerini aksattı
AB'den Kovid-19 aşısı alımı anlaşması
Aile hekimlerinden 'zatürre aşısı' çağrısı
'Şiddetli Kovid-19 geçirenler septik şok yaşayabilirler' uyarısı
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 3 bin 500'e yaklaştı

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Doğu Akdeniz'de haklarımıza göz dikenler bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Doğu Akdeniz'de haklarımıza göz dikenler bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler

İzmir’de 'İstiklal İçin Kararlılık Yürüyüşü' yapıldı

İzmirli sanatçılardan hastane bahçesinde moral konseri

Çeşme'de 'badem' zamanı

Çeşme'de 'badem' zamanı

İzmir'de 179 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'de 179 sığınmacı kurtarıldı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatan sınırlarını tavizsiz koruyacağız

AK Parti Sözcüsü Çelik: Vatan sınırlarını tavizsiz koruyacağız