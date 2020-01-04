Euro
6.67
Dolar
5.97
BIST 100
113,684.00
Altın
1,548.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Ebu Macid el Mühendis için Bağdat’ta cenaze töreni düzenleniyor
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Şehidimiz, devlet erkanı adına Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz ve 9'u general ve amiral olmak üzere subay, astsubay, er ve erbaş her düzeyden silah arkadaşı tarafından uğurlanmıştır." açıklamasında bulundu.

Burcu Çalık Göçümlü   | 04.01.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "'Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı' şeklinde haber yapılması tam bir yalan haber örneğidir. Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir, olamaz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı" başlığıyla yapılan haberleri yalanladı.

Şehitleri ebedi aleme uğurlarken yapılan provokatif haberlerin son derece üzücü olduğunu aktaran Çelik, "Alevi askerin cenazesine devletin zirvesi ve Genelkurmay katılmadı' şeklinde haber yapılması tam bir yalan haber örneğidir. Şehitlerimizi ebedi aleme uğurlarken yapılan devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir, olamaz. Şehadet mertebesine erişmiş her bir şehidimize devletimiz ve milletimiz şükran duygularıyla sahip çıkmaktadır." ifadesini kullandı.

Çelik, şunları kaydetti:

"Şehidimizin cenazesine devlet erkanı her zamanki usulüne uygun şekilde siyasetçi, kamu yöneticisi ve askeri yetkililer olarak şükran duygularıyla, rahmet dileyerek katılmıştır. Söz konusu haber, hükümetimizi ve ordumuzu ayrımcılıkla itham eden bir yalan haberdir. Zaten en başta şehitlerimizi mezheplerine göre ayırarak zikretmek başlı başına hastalıklı bir tavırdır. Şehit en yüce mertebeye ulaşmıştır. Her türlü aidiyetin ötesinde yüce bir makamdadır. Şehitleri mezheplerine göre ayıran haber dili sorumsuz ve ahlak dışıdır."

"Cenazeleri üstünden yalan haber üretmek şehitlerimize yapılan saygısızlıktır"

AK Parti Sözcüsü Çelik, hiçbir şehidin cenazesine katılımda ayrımcılığın söz konusu olamayacağını belirterek, "Şehidimizin içinden çıktığı milletimiz, şükran duygularıyla ve rahmet dileyerek tüm şehitlerimizin cenazelerine sahip çıkmaktadır. Şehidimiz, devlet erkanı adına Bakanımız başta olmak üzere, Valimiz ve 9'u general ve amiral olmak üzere subay, astsubay, er ve erbaş her düzeyden silah arkadaşı tarafından uğurlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Çelik, şöyle devam etti:

"Şehitlerimiz ülkemiz için en yüksek fedakarlığı üstlenerek, birlik içinde onurlu ve hür yaşayalım diye canlarını feda ediyorlar. Onların cenazeleri üstünden yalan haber üretmek ve ayrımcılık yapmak en büyük sorumsuzluktur ve şehitlerimize yapılan saygısızlıktır.

Milletimiz ve devletimiz tüm şehitlerimizi aynı şükran duygularıyla, rahmet dileyerek, ebediyyen saygıyla anacaktır. Şehitlerimize bir kere daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun."


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Borsalar 2019'da rekora doymadı
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü

Benzer haberler

'Devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir'

'Devlet töreninde bir ayrımcılık yapılması asla söz konusu değildir'

AK Parti Sözcüsü Çelik: İran-ABD gerginliği kaygı verici

'Hukuksuz kuşatmaya Yüce Meclis Libya tezkeresi ile tarihi cevap verdi'

AK Parti Sözcüsü Çelik: Adana'daki sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı

AK Parti Sözcüsü Çelik: Adana'daki sağanaktan zarar görenlerin hesabına biner lira yatırıldı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tercihi 'Mehmetçik çocukların yüzünü güldürdü' oldu