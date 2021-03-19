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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum, bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz." dedi.

Esin Işık   | 19.03.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine diktatörlük iftirasında bulunmuş

Ankara

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

​​​​​​​"Demokrasiyi zehirlemekle görevli biri yine Cumhur İttifakı'na saldırarak diktatörlük iftirasında bulunmuş. Açık söylüyorum, bize söyledikleriniz bizde yok, aynaya bakıp gördüğünüz şeyleri dile getiriyorsunuz." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"Rahmetli Menderes'ten bugüne kadar siz hep aynı şeyi yaptınız. Demokrasiye diktatörce saldırdınız. Bununla da övündünüz. Demokrasimize yapılan her suikastın siyasi aygıtı oldunuz. Seçim sonuçlarını beğenmeyince darbelere ve vesayete destek veren siyasi siciliniz diktatörlüktür. Hala bu sicille aranıza mesafe koymamanız diktatörlük hevesinizin devam ettiğini gösteriyor. Türkiye'deki seçim sonuçlarından memnun olmayan yabancı şebekelerin dolaşıma soktuğu ve vesayet hevesiniz yüzünden iç siyasete birebir taşıdığınız 'diktatör' ifadesi, o şebekelerle aynı mantığın ve hezeyanın ürünüdür. Kara propaganda merkezlerine ait metinleri kes/kopyala/yapıştır yöntemiyle siyasi hayatımıza taşıyanların suçüstü yakalanınca saldırganlaşması ve hadsiz dile sığınması sadece suçluluklarını bastırmak içindir."

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