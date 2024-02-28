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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeler ve postmodern darbeler, sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, darbelerin ve postmodern darbelerin, sadece ülkeye kötülük etmek isteyenlerin aracısı olduğunu söyledi.

Merve Yıldızalp  | 28.02.2024 - Güncelleme : 28.02.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik: Darbeler ve postmodern darbeler, sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur

Ankara

Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, 28 Şubat postmodern darbesi denilen "millet düşmanı" girişimin yıl dönümü olduğunu ve bir kere daha tarih önünde mahkum edildiğini dile getirdi.

Her çeşit darbenin ve postmodern darbenin, bu ülkeye yapılmış en büyük kötülük olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Hukuk-dışı vatanseverlik diye bir şey olmaz. Darbeler ve postmodern darbeler, sadece ülkemize kötülük etmek isteyenlerin aracısı olmuştur. Gerçek vatanseverlik Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete, millet iradesine ve hukuka sahip çıkmaktır. Millet iradesine karşı çıkan her girişim millete düşmanlıktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyet'e, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir."

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