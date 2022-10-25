Dolar
18.60
Euro
18.55
Altın
1,653.15
ETH/USDT
1,473.50
BTC/USDT
20,149.00
BIST 100
3,975.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz en büyük kazanımlarımızdandır

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır." ifadesini kullandı.

Ali Kemal Akan   | 25.10.2022
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz en büyük kazanımlarımızdandır

Ankara

Ömer Çelik, sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Muğla'da trafik kazasında yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Sunucu ve gazeteci Halit Kıvanç 97 yaşında vefat etti
Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere Kralı III. Charles ile telefonda görüştü

Benzer haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz en büyük kazanımlarımızdandır

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz en büyük kazanımlarımızdandır

AK Parti'den "Türkiye Yüzyılı" logosu

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten, Binali Yıldırım'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Allah'a şükürler olsun durumları iyi

Edirne'de Meriç Nehri kenarına yapılacak Millet Bahçesi doğal dokuya uygun olacak

Edirne'de Meriç Nehri kenarına yapılacak Millet Bahçesi doğal dokuya uygun olacak
Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldığını duyurdu

Bağımsız Milletvekili Mehmet Ali Çelebi AK Parti'ye katıldığını duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet