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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,"Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir." dedi.

Burcu Çalık Göçümlü   | 27.07.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye'nin gündemi değildir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyetin bu nitelikleriyle herkesin ortak çatısı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin siyasal rejiminin büyük sosyal ve siyasal tecrübelerden geçtiğini ve geleceğe yürüdüğünü aktaran Çelik, "Türkiye'nin siyasal rejimiyle ilgili siyasal kamplaşma üretmek yanlıştır. Cumhuriyetimiz tüm nitelikleriyle gözbebeğimizdir. Dünden beri sosyal medyada siyasal rejimimizle ilgili ortaya çıkan sağlıksız tartışma ve kamplaşma, Türkiye'nin gündemi değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü ve büyük bir devlet olmasının yanı sıra tüm dünyada bilhassa "kimsesizlerin kimsesi" olduğuna vurgu yaparak, şöyle devam etti:

"Sorumluluğumuz ahlaki ve siyasidir. Siyasal temeli olmayan kamplaşmalar yerine ortak ideallerimizle geleceğe yürümeliyiz. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Milletimizin duası ve desteğiyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemiz ve insanlık için erişilmez denilen hedeflere yürüyoruz. Cumhuriyetimiz parlamaya devam edecektir. Milletimizin tüm fertleri bu gelecekte pay sahibidir.

Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, devletimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal Savaşı kahramanlarını rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Tarihten bugüne kesintisiz bir halka olarak devam eden mücadele azmimizi daha da kuvvetli kılıyoruz."

" Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, paylaşımında, Cumhuriyetin milletin asırlara dayanan büyük devlet geleneğinin birikimi ve billurlaşmış hali olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mensubu olmakla şeref duyduğumuz milletimiz, insanlık ailesinin seçkin ve saygın mensubudur. Buna layık olmak hepimizin borcu ve kaderidir. Cumhuriyetimiz ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimiyle milletimizin özlemlerine sağlam adımlarla ulaşacağız. Duamız milletimizledir. Gayretimiz biricik ülkemiz içindir. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti."



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