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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır." dedi.

Enes Kaplan   | 02.03.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İnsan Hakları Eylem Planı ve plana yönelik eleştirileri değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, planın, 18 yıldır devam eden reform ve dönüşümlerin, daha üst seviyelere çıkarılması için her alanda insanı merkeze alan bir yaklaşımla hazırlandığını belirterek, hayırlı olmasını diledi.

Çelik, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan reformlar insanımız ve ülkemiz içindir. Planı, açıklanmasının birinci dakikasından itibaren kötülemeye başlayanların derdinin insan hakları olmadığı açıktır. İnsan hakları adı altında başka şeyler peşinde koşanların rahatsız olması normaldir." ifadelerini kullandı.

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