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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Alper Şaşmaz  | 12.06.2024 - Güncelleme : 12.06.2024
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir

Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ülkemizi karşı karşıya olduğu tehlikelerden korumak ve geleceğe güçlü bir şekilde taşımak için kurulan Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşmak için Cumhur İttifakı olarak, ülkemizi geleceğe taşımak ve milletimize hizmet etmek noktasında güçlü siyasetlere imza atmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mız ve Genel Başkan'ımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vurguladığı gibi bu konudaki irademiz tamdır."

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