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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP yöneticileri Erdoğan'ın Libya konusunda yürüttüğü güçlü diplomasiyi görmezden geldi

AK Parti Sözcüsü Çelik, CHP yöneticilerinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Libya konusunda yürütülen güçlü diplomasiyi görmezden geldiğini belirtti.

Enes Kaplan   | 20.01.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: CHP yöneticileri Erdoğan'ın Libya konusunda yürüttüğü güçlü diplomasiyi görmezden geldi

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan, CHP'nin Libya konusundaki tutumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

CHP yöneticilerinin, Berlin Zirvesi'ni olumlu bulduklarına dair beyanlarda bulunduklarını kaydeden Çelik, "Ama bu zirveye gelene kadar Cumhurbaşkanımız tarafından yürütülen güçlü diplomasiyi görmezden gelen basiretsiz tavırlarını sürdürüyorlar. Bu zirvenin etkili bir sürecin sonunda varılan aşama olduğunu anlamıyorlar." ifadelerini kullandı.

Çelik, CHP yöneticilerinin sürekli aynı ezberi tekrarladıklarını ifade ederek şunları kaydetti:

"Milli çıkarlarımız adına taraf olduğumuz konuları, tarafsızlık adına etkisizleştirmeye çalışıyorlar. 'Herkesle görüşülmeli' diyorlar. Örtülü bir cümle bu. Hangi vesilelerle söylediklerine bakınca cümle açılıyor. 'Darbecilerle görüşün' diyorlar, 'Kendi halkından on binlerce insanı katledenlerle el sıkışın' diyorlar. Türkiye'nin milli onuruna ve milli çıkarlarına saldıranlara tek söz söylemeden dış politikamıza karşı hasmane davranıyorlar. 'Herkesle görüşün' diyen CHP yöneticileri, Cumhurbaşkanımızın Trump'tan Avrupalı liderlere, Putin'den Afrikalı ve Orta Doğulu liderlere dek geniş yelpazede yürüttüğü diplomasiyi görmezden gelerek Putin'le yürüttüğü başarılı diplomasiyi eleştiriyorlar.

İdlib'den kaçan masumlara ve mazlumlara, 'terörist' diyecek kadar ırkçı bir dil kullanarak saldırıyorlar. Aynı dili PYD/YPG'ye karşı kullanamıyorlar. Telkinle iş yapmak bizim siyasi geleneğimizde yoktur. CHP dış politikada kimlerle yan yana düştüğüne iyi bakmalıdır. CHP yöneticilerinin İdlib'den ölümden kaçarak göç eden mazlumlar için 'terörist' demesi, Avrupa'daki ırkçıların göçmenlere karşı kullandığı dilin aynısıdır. CHP yöneticileri neden Avrupa'nın aşırı sağ partileriyle aynı dili kullanıyor? CHP yöneticileri Türkiye'nin milli çıkarlarına başka başkentlerden değil, Ankara'dan bakmayı öğrenmelidir. Şimdiye kadar pek çok başkentin gözünden baktılar, bir konuda da Ankara'nın gözüyle bakarlarsa bu bir dönüm noktası olacaktır."

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