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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Biden'ın açıklamaları sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır." dedi.

Mümin Altaş   | 27.04.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Biden'ın açıklamaları sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

HDP'nin 1915 olayları paylaşımı

AK Parti Sözcüsü Çelik, HDP'nin 1915 olayları paylaşımına ilişkin, "Asıl bunu söyleyenlerin PKK katliamıyla yüzleşmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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