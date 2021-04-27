AK Parti Sözcüsü Çelik: Biden'ın açıklamaları sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine ilişkin, "Sorumsuz, hukuki temeli, tarihsel dayanağı olmayan bir yaklaşımdır." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.
#Canlı: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor https://t.co/aCQmISOMo5— AA Canlı (@AACanli) April 27, 2021
HDP'nin 1915 olayları paylaşımı
AK Parti Sözcüsü Çelik, HDP'nin 1915 olayları paylaşımına ilişkin, "Asıl bunu söyleyenlerin PKK katliamıyla yüzleşmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.