Dolar
27.88
Euro
29.40
Altın
1,915.37
ETH/USDT
1,581.00
BTC/USDT
27,698.00
BIST 100
7,975.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da Mağdur Hakları Danışma Kurulu toplantısında konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız
logo
Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik, Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerindeki tavrına tepki gösterdi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Batılı hükümetlerin, Filistin'e destek gösterilerine baskı uygulaması ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 16.10.2023 - Güncelleme : 16.10.2023
AK Parti Sözcüsü Çelik, Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerindeki tavrına tepki gösterdi

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa ülkelerinde Filistin'le dayanışma için bir araya gelmek isteyenlere yönelik müdahalelere tepki gösterdi.

Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerini düzenleyenlere baskı uygulamasının ve Filistin halkına destek verilmesini suç haline getiren yaklaşımlar üretmesinin kabul edilemeyeceğini kaydeden Çelik, şu değerlendirmeleri yaptı:

"İsrail güvenlik güçlerinin Gazze halkına dönük eylemleri tüm insani değerlere, insan haklarına ve uluslararası hukuka aykırıdır. Dünyanın her tarafında insanların buna tepki göstermesi haktır. Gazze halkının günlerdir bombalanmasına ve suyunun kesilmesine ses çıkarmayanlar, insanlık vicdanında mahkum olmuştur. Bunlar Filistin'e destek gösterilerini suç haline getirmeye çalışıyor. İnsanlık vicdanı ve hayatiyeti adına yapılan gösterileri yasaklamaya çalışanların yaptığı faşizmdir.

Batılı pek çok ülkede Filistin'e destek gösterilerine meydanlarda ve üniversitelerde uygulanan baskı, birilerinin kendi suçlarını örtme çabasıdır. Çocuk ölümlerine bile seçici bir adaletle yaklaşanların adalet hakkında söyleyecek sözü yoktur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
FAO destekçisi, oyuncu Engin Altan Düzyatan'dan su tasarrufu çağrısı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 94. sayısını yayımladı
Yardım malzemeleri taşıyan TCG Bayraktar, Libya'ya ulaştı
Dışişleri Bakanı Fidan, Lavrov'la telefonda görüştü
Orta ve Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Benzer haberler

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu Nurmagomedov'dan Filistin'e destek mesajı

Karma dövüş sanatlarının ilk Müslüman şampiyonu Nurmagomedov'dan Filistin'e destek mesajı

Fransa Savunma Bakanı Lecornu, İsrail'e istihbarat desteği sunduklarını belirtti

AK Parti Sözcüsü Çelik, Batılı hükümetlerin Filistin'e destek gösterilerindeki tavrına tepki gösterdi

Mısır: İsrail, insani yardımların Gazze Şeridi’ne geçişini kolaylaştırmıyor

Mısır: İsrail, insani yardımların Gazze Şeridi’ne geçişini kolaylaştırmıyor
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacağı iddialarını yalanladı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ülkesinin, İsrail-Filistin çatışmasına müdahil olacağı iddialarını yalanladı
Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci yaşamını yitirdi

Filistinli Gazeteciler Sendikası: İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 11 gazeteci yaşamını yitirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet