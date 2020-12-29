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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Aylin Sözer'in katilinin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin "Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 29.12.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Aylin Sözer'in katilinin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz

Ankara

Çelik, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, akademisyen Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.

Ömer Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.


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