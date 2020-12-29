AK Parti Sözcüsü Çelik: Aylin Sözer'in katilinin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, akademisyen Aylin Sözer'in öldürülmesine ilişkin "Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz." ifadesini kullandı.
Ankara
Çelik, İstanbul Maltepe'de öldürülmüş halde bulunan, akademisyen Aylin Sözer'e ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bulundu.
Ömer Çelik, "Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz. Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Akademisyen Aylin Sözer vahşice katledildi. Büyük bir üzüntü yaşıyoruz.— Ömer Çelik (@omerrcelik) December 29, 2020
Allah’tan rahmet diliyoruz.
Bu vahşeti gerçekleştiren caniyi lanetliyoruz.
Katilin en ağır şekilde cezalandırılması için yargı sürecini takip edeceğiz.