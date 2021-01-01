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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camii'nin açılmasından rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz   | 01.01.2021
AK Parti Sözcüsü Çelik: Ayasofya Camii'nin açılmasından rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Ayasofya Camii'nin açılmasından ve milletimizin sevinmesinden rahatsız olanların bu millete ait her şeyle kavgası var. Millete ait olan 'Egemenlik kayıtsız şartsız millete aittir' ilkesini de sevmiyorlar. 'Ayasofya 2020 yılının taçlı yıldızıdır.' Cumhurbaşkanımıza bir kere daha şükranlarımızı sunuyoruz.

Milletimizin değerlerinin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Milletimizin sevinmesi için gayret edeceğiz. Egemenliğin millete ait olduğu ilkesi pusulamız olmaya devam edecek. Milletimizin duasına ve sevincine katılanlara ne mutlu."


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