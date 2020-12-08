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AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur. Buna karşın Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır." dedi.

Barış Gündoğan   | 08.12.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti teşkilatlarına hazine yardımlarından normal dönemde aktardıkları yüzde 30'luk payı pandemi nedeniyle yüzde 40'a çıkardıklarını belirterek, "Ödenmemiş bir ilçe ve il binası kirasıyla ilgili bir durum söz konusu değildir. Hiçbir AK Parti'de çalışan hiçbir kardeşimizin maaşının ödenmemesi diye bir şey söz konusu değildir." dedi.

"Fransa'nın Yukarı Karabağ kararı hukuki açıdan hükümsüzdür"

Fransa'nın Yukarı Karabağ kararına değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Bu karar hukuki açıdan hükümsüzdür. Ama Fransa'daki devlet zihniyetini göstermesi bakımından manidardır. Fransa açısından Türkiye karşıtlığı doğru bir politika değil, Fransa'yı giderek marjinal siyasete sıkıştıran yaklaşım. Fransa'nın aldığı bu karar sembolik bile olsa tamamen hakkın yerine gelmesi, hukukun tahakkuk etmesi karşısında provokatif bir karardır. Uluslararası hukuka riayet etmeyle ilgili ihlallerde en anormal ve agresif davranışları Fransa'dan görüyoruz. Fransa'nın yüzleşmesi gerekiyor."

"Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur"

Çelik, "Avrupa demokrasisi, Türkiye'ye borçludur. Buna karşın Türkiye'ye yaptırım dili kullanmak tamamen akıl tutulmasıdır." diye konuştu.

Ömer Çelik, "(Yunanistan'a) Bu coğrafyada beraber yaşayacağız. Uzak kimselerden medet umarak Türkiye'ye dayatmada bulunmanız hiçbir şekilde sonuç almaz." ifadelerini kullandı.

"AB sağduyulu davranmalı"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Avrupa Birliği açısından ilk 5 mesele olarak hangi meseleleri sayarsanız, Türkiye olmadan Avrupa Birliği'nin bunu yönetmesi mümkün değil. AB sağduyulu davranmalı. Sağduyulu davranırken de Türkiye ile diplomatik mekanizmaları çalıştırmalı. Yapmaması gereken yaptırım dili kullanmak." dedi.

"Bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar"

Çelik: Kılıçdaroğlu'nun Türk gemisindeki hukuksuz aramaya ilişkin sözlerine ilişkin şunları söyledi:

"Yunanlılar manşet atıyor, bir tek Yunanlılar Türkiye'nin muhalefet liderinin doğru söylediğini söylüyorlar. Başkaları tarafından takdir görmüyor, bir tek orası tarafından takdir görüyor."

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