AK Parti Sözcüsü Çelik: Ankara Barosunun yayınladığı kadar hukuk ve insanlık düşmanı bir metin görmedim
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ankara Barosunun yayınladığı kadar çirkin, hukuk ve insanlık düşmanı, İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim." dedi.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ankara Barosunun yayınladığı kadar çirkin, hukuk ve insanlık düşmanı, İslamofobik nefret suçuyla dolu bir metin görmedim." dedi.
Çelik, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çocuklara dağıttığı provokatif bildiri, kardeşliğimize dönük sabotajdır." açıklamasında bulundu.
Çelik, "Hafter darbe girişiminde bulunmaya çalıştı. Libya halkının geleceği açısından BM'nin tanıdığı hükümetin arkasında durmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Çelik, "Aleviliği İslam'dan ayrı bir din gibi göstermenin, Avrupa'da bazı yabancı servisler tarafından yapılan, Alevi vatandaşlarımızı Türkiye'den koparmaya çalışan ama Alevi vatandaşlarımız tarafından güçlü bir şekilde reddedilen bir politika olduğunu biliyoruz." ifadesinde bulundu.
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