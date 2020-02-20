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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: Almanya'daki korkunç saldırı Avrupa'yı ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir

AK Parti Sözcüsü Çelik, Almanya'da iki iş yerine düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin, "Bu korkunç saldırı, Avrupa'yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir." değerlendirmesinde bulundu.

Muhammed Ali Toruntay   | 20.02.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: Almanya'daki korkunç saldırı Avrupa'yı ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Almanya'daki saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı diledi.

"Bu korkunç saldırı Avrupa'yı adım adım ele geçiren ırkçılığın ve faşizmin yeni bir vahşetidir." değerlendirmesinde bulunan Çelik, şunları kaydetti:

"İslam düşmanlığı, Türk düşmanlığı ve göçmen düşmanlığı ile siyasal alanda görünen faşizm, Avrupa'nın tüm siyasi değerlerini yok etmek isteyen bir siyasal ajandaya sahiptir. Bunlar 'Avrupa'nın DEAŞ'ı'dır. Geçmişte antisemitizm ile Avrupa'ya yaşattıkları korkunç acıları şimdi İslam düşmanlığı ile yeniden hedefliyorlar."

Çelik, insanlık düşmanı şebekelerin, politik söylemler ve medya dili ile cesaretlendiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Aşırı sağcı, ırkçı, faşist bu şebekelerin DEAŞ'tan farkı yoktur. Başta Almanya ve tüm Avrupa bu tehdidi ciddiye almalıdır. Görünmez Berlin Duvarları her gün Avrupa'nın her yerinde yükseliyor. Demokrasiler tehdit altındadır. Hak ve hürriyetler tehdit altındadır. Vatandaşlarımıza saldıran katillerin cezalandırılması kadar, bunların arkasındaki şebekelerin ortaya çıkarılması da önemlidir. Alman makamlarından bunu bekliyoruz. Irkçılık ve İslam düşmanlığı yapanlarla topyekun mücadele olmadan geleceğin korunması mümkün değildir."


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