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Politika

AK Parti Sözcüsü Çelik: AB Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemeli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir." ifadelerin kullandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 11.08.2020
AK Parti Sözcüsü Çelik: AB Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemeli

Ankara

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir." ifadelerin kullandı.

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