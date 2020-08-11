AK Parti Sözcüsü Çelik: AB Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemeli
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir." ifadelerin kullandı.
Ankara
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Avrupa Birliği, Yunanistan’ın tüm Avrupa’yı 'Yunan tiyatrosu'na çevirmesine izin vermemelidir." ifadelerin kullandı.
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