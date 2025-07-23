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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 23.07.2025 - Güncelleme : 23.07.2025
AK Parti MYK toplandı

Ankara

Parti genel merkezindeki toplantı saat 16.50'de başladı.

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