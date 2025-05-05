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Edirne'de, Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri ikinci gün etkinlikleriyle devam ediyor.
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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 05.05.2025 - Güncelleme : 05.05.2025
AK Parti MYK toplandı

Ankara

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 16.40'ta başladı.

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