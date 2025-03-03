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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da Arnavutköy Bilim Merkezi Açılış Töreni’nde konuşuyor AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
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Politika

AK Parti MYK toplandı

Betül Bilsel  | 03.03.2025 - Güncelleme : 03.03.2025
AK Parti MYK toplandı

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 15.25'te başladı.

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