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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 08.07.2024 - Güncelleme : 08.07.2024
AK Parti MYK toplandı

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