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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Mümin Altaş  | 30.04.2024 - Güncelleme : 30.04.2024
AK Parti MYK toplandı

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 14.00'te başladı.

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