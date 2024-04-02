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Politika

AK Parti MYK toplandı

Ahmet Buğra Olaç  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
AK Parti MYK toplandı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.00'te başladı.

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