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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 12.10.2023 - Güncelleme : 12.10.2023
AK Parti MYK toplandı

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