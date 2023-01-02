Dolar
18.72
Euro
20.01
Altın
1,827.40
ETH/USDT
1,216.20
BTC/USDT
16,700.00
BIST 100
5,647.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

AK Parti MYK toplandı

Ali Kemal Akan   | 02.01.2023
AK Parti MYK toplandı

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı saat 16.15'te başladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri evlatları için nöbette
10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da 82 projenin toplu açılışını yapacak
Bursa'da 9 zincir market şubesi mühürlendi
Kapadokya'daki müze ve ören yerlerinde ziyaretçi rekor kırıldı

Benzer haberler

AK Parti MYK toplandı

AK Parti MYK toplandı

AK Parti MKYK toplandı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet