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Politika

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Aynur Ekiz,Enes Kaplan   | 10.04.2019
AK Parti MYK toplandı

Ankara

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra gerçekleşen ilk MYK toplantısı saat 16.50'de başladı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı basına kapalı gerçekleşiyor.



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