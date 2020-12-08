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Politika

AK Parti MKYK ve MYK toplandı

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Enes Kaplan   | 08.12.2020
AK Parti MKYK ve MYK toplandı Fotoğraf: Murat Kula/AA

Ankara

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki basına kapalı ortak toplantı, saat 16.10'da başladı.


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